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Aktüel Kırklareli'ne girişlerde "Kovid-19 risk sorgulaması" yapılacak
Aktüel

Kırklareli'ne girişlerde "Kovid-19 risk sorgulaması" yapılacak

Kamu personelinin izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi - 65 yaş ve üzeri vatandaşlar kahvehane, kafeterya ve çay bahçelerine alınmayacak

Yeniakit Publisher
2020-10-31 10:11:31 -
Kırklareli'ne girişlerde "Kovid-19 risk sorgulaması" yapılacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kente geleceklere risk sorgulaması yapılacak, riskli olan kişiler izole edilecek.

Kentte Kovid-19 vakalarının artması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbir kararları aldı.

Kurul tarafından, kente girecek vatandaşların T.C. kimlik numarası üzerinden risk sorgulaması yapılması ve risksiz olanların girişlerine müsaade edilmesine karar verildi.

Kurulda alınan bir başka karara göre risk saptanan kişiler ise idari para cezası uygulanarak Kredi Yurtlar Kurumunda (KYK) izole edilecek. Bu arada tüm kamu personelinin izinleri ikinci bir emre kadar iptal edildi.

Salgın etkilerinden korumak amacıyla 65 yaş ve üstü vatandaşların kahvehane, çay bahçesi, kafeterya gibi mekanlara girişine izin verilmeyecek.

Esnek çalışma modelinin uygulandığı kurumlarda personelin amirlerinden habersiz şehir dışına çıkması yasaklanırken kurulda alınan diğer kararlar şöyle:

"Tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu sorgulaması yapılacak ve kişilerin T.C. kimlik numaralarını da ibraz etmeleri sağlanacak. Market ve süpermarketlerde çalışan ve müşteri dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde içeriye müşteri alınacak, kurallara uymayan işletmelere cezai işlem tesis edilecek.

Vatandaşın uzun süreli oturarak hizmet aldığı 30 ve üzeri sandalyesi ve içki ruhsatı bulunan restoran, lokanta gibi yemek servisi veren işletmelerde HES kodu uygulaması zorunlu tutulacak. 5 ve üzeri personel çalıştıran işletmelere, günlük olarak tüm çalışanlarına HES kodu sorgulaması yapmaları zorunlu tutulacak. Okul önlerinde velilerin toplanması engellenecek."

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