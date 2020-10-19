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Aktüel Kırklareli'nde Yunus timlerinin gösterisi ilgiyle izlendi
Aktüel

Kırklareli'nde Yunus timlerinin gösterisi ilgiyle izlendi

Kırklareli Valisi Bilgin: - "Emniyet teşkilatımız, tarihinden bu yana cefakarca ve azimli bir şekilde vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği için 7 gün 24 saat, gece gündüz demeden hizmet sunuyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-19 14:12:41 -
Kırklareli'nde Yunus timlerinin gösterisi ilgiyle izlendi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan Yunus timlerinin gösterisi vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda motorize ekipte görev alan polis memurlarına sertifikalarını verdi.

Önemli bir hizmetin faaliyete geçmesinden dolayı mutluluk yaşadıklarını belirten Bilgin, "Emniyet teşkilatımız, tarihinden bu yana cefakarca ve azimli bir şekilde vatandaşlarımızın huzuru, güvenliği için 7 gün 24 saat, gece gündüz demeden hizmet sunuyor." dedi.

Motosiklet timlerinin, yaşanabilecek olaylara çok kısa sürede müdahalede bulunabileceklerini ifade eden Bilgin, trafiğin yoğun olduğu dönemlerde bu hizmetin daha görünür olacağını kaydetti.

Yunus timlerine başarı dileğinde bulunan Bilgin, şöyle devam etti:

"İlimizde de istihbaratından, kaçakçılık ve organize suçlara, trafik hizmetlerinden göç hizmetlerine kadar her alanda ciddi bir altyapıya sahibiz. Bu motosiklet timleri de teşkilatımızın hızlı bir şekilde olaylara müdahalesi açısından da çok güzel yetkin bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Kazasız ve belasız, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet edecekleri çalışma ortamları diliyorum."

İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu da Kırklareli ve Lüleburgaz ilçesinde 5 motosiklet ile 19 personelin görev alacağını ifade etti.

Ardından ekipler gösterilerini sergiledi.

İlgiyle izlenen gösteri, vatandaşlarca cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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