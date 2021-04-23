  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kırklareli'nde yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı
Gündem

Kırklareli'nde yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

Kırklareli'nde telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları yaşlı kadını Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bahanesiyle kandırarak dolandırdıkları öne sürülen 2 zanlı yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 15:48:00 -
Kırklareli'nde yaşlı kadını FETÖ bahanesiyle dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı

İddiaya göre, şüpheliler D.B. (20) ve F.C. (26) telefonla aradıkları E.A.E'ye (70) banka hesaplarındaki paranın FETÖ tarafından yurt dışına çıkarılacağını söyledi.

Zanlılar, yaşlı kadına hem evindeki hem de banka hesaplarındaki parayı kendilerine teslim etmesi halinde birikimlerinin korunacağını belirtti.

Şüphelilerin hesabına 100 bin lira havale eden E.A.E, farklı tarihlerde İstanbul'a giderek zanlılara 500 bin lira ve 247 bin doları teslim etti.

E.A.E, bir süre sonra dolandırıldığı şüphesiyle Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Ekipler, teknik takiple adreslerini tespit ettikleri zanlıları İstanbul'da yakaladı.

Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğüne getirilen D.B. ve F.C'nin işlemleri sürüyor.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezil gayr-i meşru ilişki mahkemelik oldu: Her türlü pisliğin olduğu bir dava!
Gündem

Rezil gayr-i meşru ilişki mahkemelik oldu: Her türlü pisliğin olduğu bir dava!

Gayr-i meşru ilişki yaşayıp, bu ilişkiden bir çocuk sahibi olan Nazlı Hamarat ve Gaffar Aydın mahkemelik oldu. Toplumda yeri olmayan bu çirk..
ABD terörist YPG/PKK’ya ağlıyor
Dünya

ABD terörist YPG/PKK’ya ağlıyor

Suriye'nin kuzeydoğusunda Esed rejimi güçleri ile terörit PKK/YPG’nin isim değiştirmiş hali SDG arasındaki çatışmaların artacağını belirten ..
Ülke yetkililerine seslendi: Arşivler açılırsa Türklerden özür dilerler
Dünya

Ülke yetkililerine seslendi: Arşivler açılırsa Türklerden özür dilerler

ABD'nin eski Başkanı Ronald Reagan'ın hukuk danışmanı Bruce Fein, "Ermeniler arşivi açarsa, Türklerden özür dilemek zorunda kalırlar" dedi...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay