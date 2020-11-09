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Aktüel Kırklareli'nde yakalanan 9 sığınmacının Bulgar polisince darbedildiği iddiası
Aktüel

Kırklareli'nde yakalanan 9 sığınmacının Bulgar polisince darbedildiği iddiası

Yeniakit Publisher
2020-11-09 13:05:30 -
Kırklareli'nde yakalanan 9 sığınmacının Bulgar polisince darbedildiği iddiası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yakalanan 9 sığınmacı, Bulgar polisince darbedilerek Türkiye'ye gönderildiklerini ileri sürdü.

Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Ahlatlı köyünde Irak, Bulgaristan ve Suriye uyruklu 9 sığınmacıyı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sığınmacılar, ifadelerinde sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilip değerli eşyaları alınarak Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İşlemlerinin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


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