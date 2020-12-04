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Aktüel Kırklareli'nde yakalanan 4 sığınmacı, Bulgar polisince darbedildiğini öne sürdü
Aktüel

Kırklareli'nde yakalanan 4 sığınmacı, Bulgar polisince darbedildiğini öne sürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-04 09:39:05 -
Kırklareli'nde yakalanan 4 sığınmacı, Bulgar polisince darbedildiğini öne sürdü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yakalanan 4 sığınmacı, Bulgar polisince darbedildiğini ileri sürdü.

Jandarma ekipleri, Demirköy ilçesine bağlı Armutveren köyünde Mısır ve Fas uyruklu 4 sığınmacı yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sığınmacılar, ifadelerinde, sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilip değerli eşyaları alınarak Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İşlemlerin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Kırklareli'nde dün yakalanan 21 sığınmacı da Bulgar polisi hakkında aynı iddialarda bulunmuştu.


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