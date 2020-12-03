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Aktüel Kırklareli'nde yakalanan 21 yabancı uyruklu, Bulgar polisince darbedildiğini öne sürdü
Aktüel

Kırklareli'nde yakalanan 21 yabancı uyruklu, Bulgar polisince darbedildiğini öne sürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:17:59 -
Kırklareli'nde yakalanan 21 yabancı uyruklu, Bulgar polisince darbedildiğini öne sürdü

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yakalanan biri hamile 21 yabancı uyruklu, Bulgar polisince darbedildiğini iddia etti.

Jandarma ekipleri, Kofçaz ilçesine bağlı Yukarıkanara ile Beyci köylerinde Afganistan, Filistin ve Irak uyruklu biri hamile 21 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Göçmenler, ifadelerinde, sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedilip değerli eşyaları alınarak Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İşlemlerinin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.



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