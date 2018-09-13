THY - Nevşehir - Düzenlenmiş
0553 313 94 23

Kırklareli'nde trafik kazası: 4 kişi öldü

Kırklareli'nden meydana gelen trafik kazasında 4  kişi hayatını kaybetti.

13 Eylül 2018 Perşembe 11:20
Kırklareli'nde trafik kazası: 4 kişi öldü

Hakan Güzelyel (24) idaresindeki 39 DH 888  plakalı otomobille Muammer Koca (75) yönetimindeki 39 DT 865 plakalı otomobil  Ürünlü köyü yakınlarında çarpıştı. 

Kazada sürücüler Güzelyel ve Koca ile otomobillerde yolcu olarak  bulunan Recep İlke Peran (22) Sülbiye Koca (77) yaşamını yitirdi.

HASTANEYE GİDİYORLARDI

Kanser hastası olan Muammer ve Sülbiye Koca çiftinin tedavileri için  Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittikleri  öğrenildi.

Kazada otomobillerde sıkışarak yaşamlarını yitirenlerin cenazeleri,  cumhuriyet savcının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerince çıkarılarak  Kırklareli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kaza nedeniyle Edirne-Kırklareli yolu ise bir süre trafiğe kapandı.  Hayatını kaybedenlerin yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 11:20
  1. Kırklareli
  2. Edirne
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yerli keskin nişancı tüfeği seri üretime geçti
    1. Yerli keskin nişancı tüfeği seri..
    2. EYT'liler emekli olabiliyor!
    3. Terör sevici ikiyüzlü Amerika..
    4. Toprağın 50 santimetre altından tarih..
    5. Şahi toplarının dökümhanesi turizme..
    6. Adana'da asker firarisi 'örümcek'..
    7. Bakan Bekir Pakdemirli Sudan..
    8. Suriye sınırına yoğun askeri sevkiyat
    9. Kırklareli'nde trafik kazası: 4 kişi..
    10. Toprağın 50 santimetre altından 2 bin..
    11. Üniversiteli öğrencilerden Türk..
    12. Küresel petrol arzı rekor seviyeye çıktı
    13. Yetkililer Salda Gölü'nde incelemeler..
    14. Süper Lig'de 5. haftanın perdesi..
    15. Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    16. MİT böyle paketledi
    17. Eski eşinin attığı mesaj, polisi ve..
    18. Facebook ve Twitter'a içerik teklifi!
    19. Bu kadarına da pes! Bir motosiklete 5..
    20. Yerel seçimler öncesi EYT yasası..
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    İbrahim Kalın'dan gece yarısı flaş İdlib açıklaması! "Sorumluluğu Türkiye'ye yıkmak..."
    İbrahim Kalın'dan gece yarısı flaş İdlib açıklaması! "Sorumluluğu Türkiye'ye yıkmak..."