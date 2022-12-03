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Yerel Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Yerel

Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 14:55:00 -
Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Siteler Mahallesi Arda Caddesi'nde bir sitenin bahçesinde D.E. ile ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, silahla D.E'ye ateş etti.

Yaralanan D.E. ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, şüphelinin kimlik tespitinin yapılması ve yakalanması için çalışma başlattı.

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