Kırklareli'nde silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Siteler Mahallesi Arda Caddesi'nde bir sitenin bahçesinde D.E. ile ismi henüz öğrenilemeyen şüpheli arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, silahla D.E'ye ateş etti.
Yaralanan D.E. ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, şüphelinin kimlik tespitinin yapılması ve yakalanması için çalışma başlattı.