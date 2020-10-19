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Aktüel Kırklareli'nde sahte içki operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Aktüel

Kırklareli'nde sahte içki operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:00:07 -
Kırklareli'nde sahte içki operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybeden kişilere metil alkol satışı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Derya A. ile Selçuk B'nin sahte içkiden ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Ekipler Derya A. ile Selçuk B'nin metil alkolü T.T'den temin ettiğini belirledi.

Gözaltına alınan T.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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