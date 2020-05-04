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Aktüel

Kırklareli'nde kuvvetli sağanak etkili oluyor

Yeniakit Publisher
2020-05-04 09:52:21 -
Kırklareli'nde kuvvetli sağanak etkili oluyor

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde akşam saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde aralıklarla şiddetini arttıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, vatandaşların büyük bölümü evde kalırken, işlerine gitmek ve zaruri ihtiyaçlarını gidermek için dışarı çıkanlar şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte yağışın gün boyu aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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