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Aktüel Kırklareli'nde Kovid-19 hastası kişilerin yaşadığı binalara uyarı levhası asılacak
Aktüel

Kırklareli'nde Kovid-19 hastası kişilerin yaşadığı binalara uyarı levhası asılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-11 09:07:00 -
Kırklareli'nde Kovid-19 hastası kişilerin yaşadığı binalara uyarı levhası asılacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif olan ya da bu kişilerle teması bulunanların yaşadığı binalara uyarı levhası asılacak.

Kentte Kovid-19 vakalarının artması üzerine İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu yeni tedbir kararları aldı.

Kurul tarafından, apartman yöneticilerinin, Kovid-19 testi pozitif çıkan veya temaslı olan kişilerin bulunduğu binalara uyarı levhası asması kararı verildi.

Ayrıca, tüm kamu kurumlarında ikinci bir emre kadar mesai saatlerinin 09.00-17.00 oIması ve öğlen dinlenme süresinin 12.30-13.30 olarak devam etmesi karara bağlandı.

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