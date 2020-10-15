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Aktüel Kırklareli'nde koronavirüsle mücadelede yeni aşamaya geçildi
Aktüel

Kırklareli'nde koronavirüsle mücadelede yeni aşamaya geçildi

Vali Osman Bilgin'in "kentte Kovid-19 vakalarının nisan ayına göre 3 kat arttığını" açıklamasının ardından Kovid-19 tedbirleri seferberliği başlatıldı - Vatandaşlardan Hüseyin Kahya: - "Artırdılar denetimi, daha da artırsınlar. Maske takmayanlar cezalandırılsın, affedilmesin. Bu salgından herkesin kurallara uyması sonucu kurtulabiliriz, yoksa herkes uysa bir kişi uymasa bu yine geçmez"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 12:12:57 -
Kırklareli'nde koronavirüsle mücadelede yeni aşamaya geçildi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in, "kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının nisan ayına göre 3 kat arttığını" açıklamasının ardından il genelinde Kovid-19 tedbirleri seferberliği başlatıldı.

Vali Bilgin, dün Kovid-19'a karşı yeni bir seferberlik başlattıklarını belirterek, "Bundan sonra sokak, cadde, ev, köy ve mahalle karantinaları yapacağız. Polis ve jandarmamızın da çalışma düzenini değiştiriyoruz. Gerekirse çalışma saatlerini de değiştireceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

Bilgin'in talimatıyla salgınla mücadelede yeni aşamaya geçildi. Kolluk kuvvetleri, maske ve sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığına ilişkin denetimlerine ağırlık verdi.

Diğer müdürlükler ve belediyeler de sorumluluk alanlarıyla ilgili çalışmalarını artırdı.

- Vatandaşlar kural ihlali yapanların affedilmemesini istiyor

Gerçekleştirilen denetimler ile kentte maske takma oranının önceki güne göre arttığı gözlemlendi. Denetimlerde çok az sayıda kişinin maskesini koluna veya çenesine taktığı görüldü.

Vatandaşlardan Mevlüt Tunç, AA muhabirine, sokakta maskesiz dolaşanları gördüğünde şaşırdığını söyledi.

Bazılarını maske takmaları konusunda uyardıklarını ancak zaman zaman tepkiyle karşılaştıklarını anlatan Tunç, "Maske takmayanlar sorumsuz kişilerdir. Bunun şakası yok herkes, dikkatli olmalı." dedi.

Vali Bilgin'in, kentte vakaların 3 kat arttığı açıklamasını duyunca endişelendiklerini ifade eden Tunç, herkesten kurallara uyma noktasında daha fazla hassasiyet beklediklerini belirtti.

Hüseyin Kahya da salgından topyekun mücadele ile kurtulunabileceğine dikkati çekti.

Aksi halde bu salgının bitmesinin mümkün olmadığına işaret eden Kahya, "Vali beyi tebrik ederim. Artırdılar denetimi, daha da artırsınlar. Maske takmayanlar cezalandırılsın, affedilmesin. Bu salgından herkesin kurallara uyması sonucu kurtulabiliriz, yoksa herkes uysa bir kişi uymasa bu yine geçmez." diye konuştu.


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