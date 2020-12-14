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Aktüel Kırklareli'nde köfte ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Kırklareli'nde köfte ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 16:49:09 -
Kırklareli'nde köfte ustaları, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KIRKLARELİ (AA) - Tadı kendine özel köftesiyle ön plana çıkan Kırklareli'nde köfte ustaları, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kent merkezindeki köfte ustaları, AA çalışanlarından fotoğraflar hakkında bilgi alarak, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

Köfteci Zafer Kuruş, "yaşam" kategorisindeki Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması", "spor" kategorisinde Erçin Ertürk'ün "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor", "haber" kategorisinde ise Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafına oy verdi.

Köfteci Mahmut Sürer, "yaşam" kategorisindeki Mesut Varol'un "Hakkari zirvelerindeki tilki", "spor" kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri", "haber" kategorisinde de Arif Düdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" başlıklı fotoğrafını seçti.

Sürer, oylamadaki her fotoğrafın ayrı bir güzelliğinin bulunduğunu belirtti.

AA muhabirlerini tebrik eden Sürer, oylamanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

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