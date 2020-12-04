  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırklareli'nde kısıtlama saatlerinde ticari taksi ile evlere alkol servisi yapan şüpheliler yakalandı
Aktüel

Kırklareli'nde kısıtlama saatlerinde ticari taksi ile evlere alkol servisi yapan şüpheliler yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:35:58 -
Kırklareli'nde kısıtlama saatlerinde ticari taksi ile evlere alkol servisi yapan şüpheliler yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saatlerinde ticari taksi ile evlere alkol satışı yapan iki şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kısıtlama saatlerinde N.G'nin evlere alkol servisi yaptığı bilgisine ulaştı.

N.G'nin evine gelen polis, sipariş edilen alkollerin ticari taksiye yüklendiğini tespit etti.

Bir süre ekipler tarafından takip edilen ticari taksi Cumhuriyet Mahallesi'nde durduruldu.

Takside çok sayıda poşet içerisinde alkol şişeleri ele geçirildi. Taksi şoförü T.E, içkileri N.G'nin müşterilerine ulaştırdığını belirtti.

Olayla ilgili N.G. ve T.E gözaltına alındı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gelecek Partisi'nden akılalmaz Katar iftirası
Siyaset

Gelecek Partisi'nden akılalmaz Katar iftirası

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, hükümete yönelik eleştirilerini iftiraya götürerek, Katar'ın Türkiye'ye dev yatırımla..
TSK'ya dil uzatan CHP'li vekille Erdoğan'ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı
Gündem

TSK'ya dil uzatan CHP'li vekille Erdoğan'ın yıllar önceki videosu ortaya çıktı

Katıldığı televizyon kanalında ordunun satıldığını söyleyerek tepkileri toplayan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın yıllar önce Me..
Yarkadaş fena patladı: CHP'de yavşakça ilişkiyi deşifre ettim
Gündem

Yarkadaş fena patladı: CHP'de yavşakça ilişkiyi deşifre ettim

CHP'nin İstanbul Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz'ün 23 yaşındaki bir genç kıza tuvalette cinsel saldırıdan tutuklanması sonrası ..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay