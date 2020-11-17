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Aktüel Kırklareli'nde kırsal köyler "Mor renkli kraliçe" lavanta ile turizme kazandırılacak
Aktüel

Kırklareli'nde kırsal köyler "Mor renkli kraliçe" lavanta ile turizme kazandırılacak

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:10:28 -
Kırklareli'nde kırsal köyler "Mor renkli kraliçe" lavanta ile turizme kazandırılacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valiliğince kıraç arazilerin kullanılması ve kırsal köylerin turizme kazandırılması amacıyla hazırlanan "Mor Renkli Kraliçe Projesi" kapsamında lavanta bahçeleri hazırlanıyor.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski ilçesinin Müsellim köyünde düzenlenen törende, üretici Emek Akyıl ile Hülya Açıkel'e lavanta fidelerini teslim etti.

Proje ile lavanta ekimi yaygınlaştırmayı istediklerini ifade eden Bilgin, lavantanın yüksek gelir sağladığını belirtti.

Lavanta üretimi ile atıl arazilerin de değerlendirildiğine dikkat çeken Bilgin, "Alternatif tarım ürünü çalışmalarını yaygınlaştırmak, lavanta yetiştiriciliği yapmak isteyen ve desteğe ihtiyaç duyan üreticilerimize destek olarak kırsal turizmi canlandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Lavanta üretimi ile hem üreticiye hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlandığını ifade eden Bilgin, bu tür projeler ile kırsalda yaşayan üreticilerin refah seviyelerinin de artacağına inandığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından Bilgin, üretici Akyıl ile Açıkel'in tarlalarını gezerek bilgi aldı.


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