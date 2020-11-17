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Aktüel Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı
Aktüel

Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:00:25 -
Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi, trafik uygulamasında yakalandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Lüleburgaz, Babaeski ve Vize otoyol gişelerindeki kente giriş güzergahlarında kimlik ve HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Jandarma ekipleri, Babaeski ilçesinde TEM otoyolu gişelerindeki denetimde bir otomobilin sürücüsü R.K.D'nin karantinada olması gerektiğini tespit etti.

3 bin 150 lira ceza uygulanan R.K.D, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.


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