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Aktüel Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı
Aktüel

Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-27 11:44:41 -
Kırklareli'nde karantinada olması gereken kişi trafik uygulamasında yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina ihlali yapan kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 testi pozitif çıkan ve karantinada olması gereken Ömer Ö'nün, eşi Emine Ö. ile Yozgat'taki evlerinden çıkarak Kırklareli'nde yaşayan kızlarının yanına geldiği bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kırklareli-İstanbul kara yolunun 3. kilometresinde uygulama yaptı.

Ekipler Ömer Ö. idaresindeki 22 AG 470 plakalı otomobili durdurdu.

Yapılan HES kodu sorgulamasında Ömer Ö'nün Kovid-19 testinin pozitif olduğunu belirlendi.

Ömer Ö. sağlık ekiplerince Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. Otomobilde bulunan Emine Ö. ise polis ve sağlık ekiplerinin gözetiminde kızının evine bırakıldı.

Hakkında adli işlem başlatılan Ömer Ö'ye 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

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