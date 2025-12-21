  • İSTANBUL
Kırklareli'nde kan donduran infaz! Damadı dahil 3 kişi paketlendi!
Yerel

Kırklareli'nde kan donduran infaz! Damadı dahil 3 kişi paketlendi!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kırklareli'nde kan donduran infaz! Damadı dahil 3 kişi paketlendi!

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 56 yaşındaki Aynur Erkenci, yalnız yaşadığı müstakil evinde hunharca katledilmiş halde bulundu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Güneş Mahallesi Mutlu 1. Sokak'ta bulunan tek katlı müstakil evde yaşayan 56 yaşındaki Aynur Erkenci'ye ulaşamayan yakınları dün akşam eve gittiklerinde korkunç cinayetle karşılaştı.

Erkenci'nin vücudunun çeşitli yerlerinin kesildiğini ve kanlar içinde yerde yattığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

 

Erkenci'nin cesedi cumhuriyet savcısı ve polis olay yeri inceleme timinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Kan donduran cinayetle ilgili geniş çaplı araştırma yapan polis ekipleri, öldürülen kadının damadı C.Ö. ile birlikte 2 şüpheliyi gözaltına aldı. 3 şüphelinin Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Erkenci için bugün Lüleburgaz Dernek Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek. Erkenci'nin cenazesi öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedilecek.

