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Yerel Kırklareli'nde kadın çiftçiler arasında bilgi yarışması düzenlendi
Yerel

Kırklareli'nde kadın çiftçiler arasında bilgi yarışması düzenlendi

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğünce "Kadın Çiftçiler Yarışıyor Bilgi Yarışması" gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 16:16:00 -
Kırklareli'nde kadın çiftçiler arasında bilgi yarışması düzenlendi

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen yarışmada, Kırklareli nüfusunun yüzde 70'inin tarım ve hayvancılık ile uğraştığını söyledi.

Kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesinin önemine vurgu yapan Ekici, Trakya'nın Türkiye'nin nadide tarım alanlarını içerdiğini aktardı.

Türkiye'nin tarımsal üretiminin yüzde 8'ini Trakya'nın karşıladığının altını çizen Ekici, şunları belirtti:

"Tarım işletmesi büyüklüğü ve verim açısından Trakya, Türkiye ortalamasının üzerinde. Bu bilgi birikimiz, becerimiz ve tecrübemizle Anadolu'daki tüm çiftçilere örnek oluyoruz. Kadın, yaşamın her alanında var. Tarım ve hayvancılıkta alanında kadınlarımız var. Kadınların tarım ve hayvancılıktaki bilgi birikimlerini artması ve bu işi bilimsel olarak yapmaları verimliliğimizi arttırıyor. Bugün tarımda ki teknoloji kullanılmasa 8 milyon insanı beslememiz mümkün değil."

Kırklareli Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Aksoy da kadınların bilgi ve birikimlerinin artması için yarışmayı düzenlediklerini kaydetti.

Aksoy, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından ilçelerden 2'şer grup halinde 16 kadına tarım ve hayvancılık alanında 20 soru yöneltildi.

Soruları yanlış cevaplayan bazı kadın çiftçilerin hatalı cevapları sonrası üzüldükleri görüldü.

En çok doğru yanıtı veren Lüleburgazlı çiftçiler Gülizar Önal ile Sıla Uzuntekin yarışmanın birincisi oldu.

Vali Ekici, yarışmada dereceye giren kadınlara hediyeler verdi.

 

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