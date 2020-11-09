Kırklareli'nde kaçak kazı yaparken yakalanan şüphelilere "maske" cezası
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı, şüphelilere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmadıkları gerekçesiyle 900'er lira ceza uygulandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pazarlı köyünde kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, N.N, C.K, R.Ö. ve K.K'yi suçüstü yakaladı, kaçak kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.
Zanlılara maske takmadıkları gerekçesiyle Kovid-19 tedbirleri kapsamında 900'er lira ceza kesildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.