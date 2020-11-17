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Aktüel Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalanan şüphelilere "sosyal mesafe" cezası
Aktüel

Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalanan şüphelilere "sosyal mesafe" cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-17 10:39:06 -
Kırklareli'nde izinsiz kazı yaparken yakalanan şüphelilere "sosyal mesafe" cezası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde, izinsiz kazı yaparken yakalanan 3 şüpheliye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, Paytonlu mevkisinde A.A, A.K. ve M.K'yi suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el konuldu.

Sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle toplam 9 bin 450 lira ceza uygulanan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.


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