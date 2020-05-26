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Aktüel

Kırklareli'nde iki katlı metruk binada yangın çıktı

İtfaiye eri, binanın dış kısmındaki merdiven korkuluklarında bulunan Türk bayrağını itfaiye aracına bıraktıktan sonra söndürme işlemine devam etti

Yeniakit Publisher
2020-05-26 06:56:58 -
Kırklareli'nde iki katlı metruk binada yangın çıktı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde iki katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Demirtaş Mahallesi Hasan Paşa Sokak'ta bir binadan alevlerin yükseldiğini gören bekçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi geldi. Yanan evin yanındaki üç katlı binanın sakinleri de tahliye edildi.

Yangın esnasında metruk binanın dış kısmındaki merdiven korkuluklarında bulunan Türk bayrağını gören itfaiye eri, çalışmasını yarıda keserek bayrağı bulunduğu yerden aldı.

İtfaiye eri, Türk bayrağını itfaiye aracına bıraktıktan sonra söndürme işlemine devam etti.

Yaklaşık 1 saatlik çaba sonrası söndürülen yangının çıkış sebebi araştırılıyor. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.



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