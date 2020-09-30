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Aktüel Kırklareli'nde HES kodu olmadan düğünlere girenlere para cezası uygulanacak
Aktüel

Kırklareli'nde HES kodu olmadan düğünlere girenlere para cezası uygulanacak

Yeniakit Publisher
2020-09-30 14:19:45 -
Kırklareli'nde HES kodu olmadan düğünlere girenlere para cezası uygulanacak

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde Hayat Eve Sığar (HES) kodu olmadan düğünlere katılanlara para cezası verileceği ve haklarında adli işlem başlatılacağı bildirildi.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, vatandaşlar HES kodu aldıktan sonra düğünlere girebilecek.

Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası verilecek ve suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nunn 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.

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