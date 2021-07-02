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Gündem Kırklareli'nde dinamit ele geçirildi!
Gündem

Kırklareli'nde dinamit ele geçirildi!

Kırklareli'nde jandarmadan kaçmaya çalışan araçta dinamit ele geçirildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 10:42:00 -
Kırklareli'nde dinamit ele geçirildi!

Kırklareli'nin Vize ilçesinde, jandarma ekiplerinden kaçmaya çalışan şüphelilerin bulunduğu araçta dinamit ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Vize Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yol emniyet denetimlerinde bir aracın sürücüsü "dur" ihtarına uymadı.

Kovalamaca sonucu durdurulan araçta yapılan aramada, 6 dinamit lokumu, 50 metre elektrik kablosu, alan tarama cihazı ile kırıcı alet ve aparatları bulundu.

Gözaltına alınan T.Ö, Y.A, S.K. ve M.T'nin, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.

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