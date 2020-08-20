  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırklareli'nde derede kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Aktüel

Kırklareli'nde derede kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-20 09:52:41 -
Kırklareli'nde derede kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde girdiği derede kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan Sergen beldesindeki Çifte Kaynaklar mevkisine ailesiyle kamp için gelen Hüseyin Ateşoğlu (40) dereye girdi.

Ateşoğlu'nun derede çırpındığını görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, jandarma ile İstanbul'dan jandarma su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Suda kaybolan Ateşoğlu'nun cesedi, ekiplerce bulunup dereden çıkarılarak otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkel'den skandal Türkiye açıklaması
Dünya

Merkel'den skandal Türkiye açıklaması

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki meşru faaliyetleriyle ilgili skandal ifadeler kullandı. Merkel, açıklamasında..
Ağlayarak yardım talep etmişti! Bergüzar Korel’in çağrısına bakanlıktan cevap
Gündem

Ağlayarak yardım talep etmişti! Bergüzar Korel’in çağrısına bakanlıktan cevap

Bugün öğle saatlerinde oyuncu Bergüzar Korel, SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalarının ulaşabileceği ilaçlar için bakanlıktan ağlayarak yar..
Cuma günü Türkiye’ye nasıl bir müjde verilecek? AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi tahminini açıkladı
Gündem

Cuma günü Türkiye’ye nasıl bir müjde verilecek? AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi tahminini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cuma günü milletimize büyük bir müjde vereceğiz. Bu müjdeyle Türkiye’de yeni bir dönem açılacak” dedi. AK Parti Ağrı..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı