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Aktüel

Kırklareli'nde denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-07-15 10:41:02 -
Kırklareli'nde denizde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde serinlemek için denize girdikten sonra kaybolan kişinin cesedi bulundu.

Kırklareli Valiliği Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İğneada Jandarma Komutanlığı ile sahil güvenlik ekipleri, 3 gün önce denizde kaybolan Hayrullah Torun'un (44) cesedine ulaştı.

Denizden çıkarılan ceset, Demirköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

İğneda'ya günübirlik tatile giden Hayrullah Torun (44), ailesiyle serinlemek için Mert Gölü mevkisinde denize girmiş ve dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu.


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