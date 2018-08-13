THY - İstanbul
0553 313 94 23

Kırklareli'nde 65 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 65 göçmen yakalandı.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 09:44
Kırklareli'nde 65 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan altı ayrı grubu tespit etti. 

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda Afganistan, Pakistan ve Irak uyruklu 65 kişiyi yakaladı.

ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Öte yandan göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli de tutuklandı. Göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

 

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 09:44
  1. Kırklareli
  2. Göçmen
  3. jandarma
  4. yurt dışı
  5. kaçak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vahşet! Rahatsız ediyor diye köpeği av tüfeğiyle vurdu!
    1. Vahşet! Rahatsız ediyor diye köpeği av..
    2. Döviz provokatörlerine yönelik..
    3. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele..
    4. 'Spekülatif atakla karşı karşıyayız'
    5. ASELSAN'dan dev hamle!
    6. Uzmanlardan meyveli soda uyarısı! Çok..
    7. 50 füze TSK'ya teslim edildi
    8. Azerbaycan-Ermenistan sınırında..
    9. Zilhicce ayı ilk günü ne zaman?..
    10. Dergilik’te gazete okuyanlar Temmuz’da..
    11. Hatıra olsun diye çektiler, son..
    12. Zilhicce ayında yapılacaklar?
    13. Casper VIA A3 Plus ‘hem akıllı, hem..
    14. Zilhicce orucunun fazileti
    15. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den..
    16. Taraftarları taşıyan minibüs devrildi!..
    17. Lise nakil sonuçları MEB tarafından..
    18. Son bir haftada 47 terörist etkisiz..
    19. Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9...
    20. Geleceğin ‘yerli ve milli’ araçları..
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    Kuveytli profesörden Türkiye için 'cihad' çağrısı! "Türk halkına destek olmak şer'i hükümdür"
    Kuveytli profesörden Türkiye için 'cihad' çağrısı! "Türk halkına destek olmak şer'i hükümdür"
    Erzurum'da ameliyat skandalı! 10'a yakın hasta enfeksiyon kaptı
    Erzurum'da ameliyat skandalı! 10'a yakın hasta enfeksiyon kaptı
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ebubekir Sifil: Döviz bozdurmak farz-ı ayn'dır
    Ebubekir Sifil: Döviz bozdurmak farz-ı ayn'dır
    Erdoğan sinyali verdi! PKK'yı titretecek açıklama
    Erdoğan sinyali verdi! PKK'yı titretecek açıklama