Kırklareli'nde 65 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı ile Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan altı ayrı grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonlarda Afganistan, Pakistan ve Irak uyruklu 65 kişiyi yakaladı.

ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Öte yandan göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bir şüpheli de tutuklandı. Göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.