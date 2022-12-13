Kırklareli'nde 21 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalanarak göçmen bürosuna gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, iki bölgede Suriye ve Afganistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, jandarmadaki işlemleri sonrası Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.