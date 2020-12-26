Kırklareli'nde 11 yabancı uyruklu yakalandı
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde jandarma ekiplerince yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 11 yabancı uyruklu yakalandı.
Jandarma ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında Mısır ve Suriye uyruklu 11 yabancı uyrukluyu yakaladı.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.