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Aktüel Kırklareli'de "yalancı bahara" aldanan meyve ağaçları çiçek açtı
Aktüel

Kırklareli'de "yalancı bahara" aldanan meyve ağaçları çiçek açtı

Üretici Muzaffer Bayram: - "55 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Bu bizi ciddi anlamda endişelendiriyor. Çiçek açan ağaçlar seneye meyve yapmayabilir. Hepsi yalancı bahara aldandı"

Yeniakit Publisher
2020-11-21 10:28:34 -
Kırklareli'de "yalancı bahara" aldanan meyve ağaçları çiçek açtı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sonucu bazı meyve ağaçları çiçek açtı.

Erikler köyünde Muzaffer Bayram'a ait 30 dönüm elma bahçesindeki ağaçlar çiçeklenmeye başladı.

Bayram, AA muhabirine, kış soğukları nedeniyle uykuda olması gereken ağaçların çiçek açmasının şaşırttığını söyledi.

Ağaçların kasımda ilk kez çiçek açtığını gördüğünü belirten Bayram, geçen yıl aynı dönemde kar yağdığını ifade etti.

Bu yıl havaların çok iyi gittiğini anlatan Bayram, "55 yaşındayım böyle bir şey görmedim. Bu bizi ciddi anlamda endişelendiriyor. Çiçek açan ağaçlar seneye meyve yapmayabilir. Hepsi yalancı bahara aldandı. çok şaşırdım." dedi.

Bayram, yoldan geçenlerin de şaşkınlık yaşayarak fotoğraf çektiklerini dile getirdi.

Tarım ve Orman Müdürü Funda Eylem Özel de havaların sıcak olduğu yıllarda bu tür durumlarla karşılaşıldığını belirtti.


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