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Aktüel Kırklareli'de vatandaşlar sigara yasağından memnun
Aktüel

Kırklareli'de vatandaşlar sigara yasağından memnun

Yeniakit Publisher
2020-11-12 12:59:33 -
Kırklareli'de vatandaşlar sigara yasağından memnun

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'de, İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cadde, sokak ve durak gibi alanlarda aldığı sigara içme yasağına büyük oranda uyulduğu gözlendi.

Kentte maske ve sosyal mesafe kurallarına büyük ölçüde uyan vatandaşlar, sigara yasağından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kent sakinlerinden Şahin Uyanmış, AA muhabirine, İçişleri Bakanlığının aldığı kararı desteklediğini söyledi.

Alınan karara uyulması gerektiğini belirten Uyanmış, "Zaten dışarıda, toplum içinde sigara içilmesini onaylamıyorum. Hele hele dışarıda sigara içmek hiç iyi bir şey değil. Bugün baktığımda kimsenin elinde sigara görmüyorum. Bu uygulamadan dolayı yetkililere teşekkür ediyorum." dedi.

Mert Anıl da sigara yasağının yerinde bir karar olduğunu, herkesin bu karara uyması gerektiğini dile getirdi.


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