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Aktüel Kırklareli ve Bulgaristan'da ibreli ormanları kurutan kabuk böcekleriyle mücadele edilecek
Aktüel

Kırklareli ve Bulgaristan'da ibreli ormanları kurutan kabuk böcekleriyle mücadele edilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:45:35 -
Kırklareli ve Bulgaristan'da ibreli ormanları kurutan kabuk böcekleriyle mücadele edilecek

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli ve Bulgaristan'da ormanlardaki çam ağaçlarının kurumasına neden olan kabuk böcekleriyle mücadele edilecek.

Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) kapsamında Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ile Bulgaristan'ın Burgas Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Sağlıklı Ormanlar Projesi" kapsamında her iki ülkede sahada yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Kırklareli Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, ibreli ormanların korunması için çalıştıklarını söyledi.

2019 yılında başlatılan proje ile Kırklareli'nin Üsküp, Demircihalil ve Elmacık mevkileri ile Bulgaristan'ın Burgas bölgesinde radyatör tipi tuzaklar kurulduğunu anımsatan Terzi, gözetleme ağı kurarak bu böcek türleri ile etkin bir şekilde mücadele etmenin yollarını araştırdıklarını belirtti.

Sağlıklı Ormanlar Projesi'ni önemsediklerini dile getiren Terzi, şöyle devam etti:

"Bölgemizde yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla elde edilen ibreli ormanlarda meydana gelen kabuk böceği tasallutuyla kurumalar meydana gelmesinin sebepleri, sonuçları ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri görüştük. Bu projeler kapsamında neler yapılması gerektiği değerlendirilerek önümüzdeki sürece ışık tutmak istiyoruz. Bölgemizdeki ağaçlandırma çalışmalarında elde edilen ibreli ormanlardaki kurumaların önlenmesi ve gelecek nesillere sağlıklı şekilde aktarılmasını hedefliyoruz."

Proje koordinatörü Trakya Üniversitesi (TÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Erdem Demiröz de projenin 23 Ekim 2020'de sona ereceğini belirterek, bu sayede her iki ülkedeki ormanların sağlıklı bir şekilde korunmasının amaçlandığına işaret etti.

Toplantıda, Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Kadri Kıran ile Doç. Dr. Celal Karaman da bölgede yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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