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Aktüel Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den Türk bayrağı duyarlılığı
Aktüel

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den Türk bayrağı duyarlılığı

"Bundan sonra vatandaşlarımıza yırtık ve eski bayraklarını değiştirmeleri için uyarılarda bulunacağız. Kurumlarımızın da bu konuda hassasiyet göstermesini bekliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-10-14 14:25:51 -
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'den Türk bayrağı duyarlılığı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Bundan sonra vatandaşlarımıza yırtık ve eski bayraklarını değiştirmeleri için uyarılarda bulunacağız. Kurumlarımızın da bu konuda hassasiyet göstermesini bekliyoruz." dedi.

Vali Bilgin, Lüleburgaz ilçesinde bir fabrikayı ziyaret ederek, gazetecilere "Çevre Seferberliği" hakkında bilgi verdi.

Vatandaşların deforme olmuş Türk bayraklarını evlerinin camlarına veya balkonlarına asmaması gerektiğini belirten Bilgin, bu konuda da çalışma başlatıldığını ifade etti.

Vatandaşların ellerindeki eski ve yırtık bayrakları yenileri ile değiştirmesi gerektiğini vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Bundan sonra vatandaşlarımıza yırtık ve eski bayraklarını değiştirmeleri için uyarılarda bulunacağız. Kurumlarımızın da bu konuda hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Ev ev, cadde cadde, sokak sokak bu konuda hassasiyeti en üst düzeye çıkarmalıyız.

Eğer bayrağımızı seviyorsak, yapacağımız en güzel şey temiz, yeni, yırtık olmayan bayrağımızı asmak. Maalesef bayrağımıza gereken saygıyı göstermiyoruz. Her yere bayrak asıyoruz ama yırtılmış atıl durumda. Bu sorunu da çözeceğiz. Yırtık, sökük, solmuş bayrakları hep birlikte değiştireceğiz."



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