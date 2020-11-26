  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kırklareli Valisi Bilgin, marketlerdeki Kovid-19 tedbirlerini denetledi:
Aktüel

Kırklareli Valisi Bilgin, marketlerdeki Kovid-19 tedbirlerini denetledi:

"Bu salgın genç yaşlı ayırt etmiyor. Bunu herkes iyi anlamalı. Bu, şakaya alınacak bir durum değil"

Yeniakit Publisher
2020-11-26 10:25:52 -
Kırklareli Valisi Bilgin, marketlerdeki Kovid-19 tedbirlerini denetledi:

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, marketlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.

Vali Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ve Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı'ndan denetimler hakkında bilgi aldı.

Market yetkilileriyle görüşen ve tedbirler konusunda uyarılarda bulunan Bilgin, genel anlamda marketlerin kurallara uyduğunu gözlemlediğini söyledi.

Hızla yayılan salgına karşı herkesin tedbirlere uyması gerektiğine işaret eden Bilgin, "Hiç kimse 'Bu hastalık bana bulaşmaz.', 'Ben gencim.' demesin. Bu salgın genç yaşlı ayırt etmiyor. Bunu herkes iyi anlamalı. Bu, şakaya alınacak bir durum değil." ifadelerini kullandı.

Hasta sayısındaki artışa dikkati çeken Bilgin, devlet olarak tedbirler almaya devam ettiklerini kaydetti.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
28 bin 351 vaka günlük koronavirüs vaka sayısı mı?
Gündem

28 bin 351 vaka günlük koronavirüs vaka sayısı mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca 28 bin 351 vaka sayısı olduğunu açıkladı. Aç..
Aynı ilçeden 14 otoda hırsızlık! Polis suçüstü yakaladı
Gündem

Aynı ilçeden 14 otoda hırsızlık! Polis suçüstü yakaladı

Maltepe'de bir aracın ön farını çalarken yakalanan ve ilçedeki 14 "otodan hırsızlık" olayının faili olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. ..
Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde sevindiren gelişme
İSLAM

Ayasofya-ı Kebir Camii Şerifi'nde sevindiren gelişme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ayasofya-i Kebîr Cami-i Şerîfi'nde 2012'd3n yana yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlandığını duyurdu...
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay