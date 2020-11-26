Kırklareli Valisi Bilgin, marketlerdeki Kovid-19 tedbirlerini denetledi:

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Osman Bilgin, marketlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptı.



Vali Bilgin, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Kılıç ve Belediye Başkan Yardımcısı Burcu Bölükbaşı'ndan denetimler hakkında bilgi aldı.

Market yetkilileriyle görüşen ve tedbirler konusunda uyarılarda bulunan Bilgin, genel anlamda marketlerin kurallara uyduğunu gözlemlediğini söyledi.

Hızla yayılan salgına karşı herkesin tedbirlere uyması gerektiğine işaret eden Bilgin, "Hiç kimse 'Bu hastalık bana bulaşmaz.', 'Ben gencim.' demesin. Bu salgın genç yaşlı ayırt etmiyor. Bunu herkes iyi anlamalı. Bu, şakaya alınacak bir durum değil." ifadelerini kullandı.



Hasta sayısındaki artışa dikkati çeken Bilgin, devlet olarak tedbirler almaya devam ettiklerini kaydetti.







