Kırklareli Valiliği ve DeFacto Kumaştan Hayaller projesi için protokol imzaladı

DeFacto, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı (KAÇUV) iş birliğiyle Kumaştan Hayaller sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi. Proje kapsamında Kırklareli Valiliği ile protokol imzalandı. Böylece üretim fazlası kumaşlar meslek liselerindeki kız öğrencileri tarafından ürün haline getirilecek ve KAÇUV yararına DeFacto mağazalarında satışa sunulacak.

Türkiye hazır giyim sektörünün lider markalarından DeFacto, Kanserli Çocuklara Umut Vakfı’na (KAÇUV) destek olmak üzere hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi ülkemizin dört bir yanına taşıyor. Uzun soluklu ve sürdürülebilir yapıda oluşturulan ‘Kumaştan Hayaller’ kapsamında Kırklareli Valiliği ile eğitim özel sektör işbirliği protokolü imzalandı. 19 Haziran’da düzenlenen imza törenine, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli İl Milli Eğitim Müdür Vekili Cahit Akın, DeFacto CFO’su Önder Şenol ve DeFacto Kurumsal İletişim Müdürü Cenk Yapıcı katıldı.

"Çocuklarımıza umut oluyoruz"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "İlimizde ikamet eden vatandaşlarımıza yönelik; eğitimden sağlığa, kültürden sosyal yaşama kadar çok geniş bir yelpazede hizmet üretme gayreti içerisindeyiz. Onların yaşam standartlarını daha iyi seviyelere yükselmek için sorun alanlarını yerinde tespit ederek bu alanlara ilişkin yönetim politikaları geliştiriyoruz ve bu doğrultuda halkımıza hizmet veriyoruz" dedi.

Bilgin, sözlerine şöyle devam etti: "Kumaştan Hayaller projesiyle kentimizde yaşayan ve kanser tedavisi gören kardeşlerimizin tedavi sürecine katkı bulunulması hedefleniyor. Bu bakımından DeFacto’nun değerli yöneticilerine kentimize olan katkıları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. DeFacto fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarlar, protokol kapsamında ilimizde belirlenecek meslek liselerindeki kız öğrencilere gönderilecek. Ürünlerin tasarım ve üretimi bu okullarda okuyan kız öğrenciler tarafından yapılacak. Ardından DeFacto mağazalarında satışı yapılacak ürünlerden elde edilen gelirle Kanserli Çocuklara Umut Vakfı projeleri desteklenecek. Protokol kapsamında ayrıca bu okullardaki ihtiyaç sahibi öğrencilerin de kılık kıyafet ihtiyaçları DeFacto tarafından karşılanacak. Bu vesileyle projenin bütün paydaşlarına katkıları için şükranlarımı sunuyorum".

"Kırklareli Valiliği’ne teşekkür ediyoruz"

Kanser tedavisi gören çocuklara destek olma hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen DeFacto CFO’su Önder Şenol, "Projemiz maddi sorunlar nedeniyle tedavileri aksama riski taşıyan çocukların tedavilerinin sürekliliğini sağlanması bakımından büyük önem taşıyor. Ayrıca projeye destek veren okullardaki kız öğrenciler kendilerine sağlanan kumaş ve aksesuar gibi ürünler sayesinde sektörün ihtiyaç duyduğu temel yeterliliklere sahip olma imkanına kavuşuyor. Aynı zamanda fabrikalarımızda kullanılmayan veya üretim fazlası kalan kumaş ve aksesuarın geri dönüşümünü de sağlayacağız. Böylece, sağlık, eğitim ve çevre gibi toplum çok önemsediği üç alanda eş zamanlı olarak farkındalık oluşturuyoruz" dedi.

Şenol, sözlerine şöyle tamamladı: "DeFacto olarak ülkemizin hem ekonomik hem de beşerî olarak kalkınması için her alanda yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Özellikle sosyal sorumluluk anlamında topluma miras bırakılabilecek anlamlı projeler hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Kumaştan Hayaller projesini sahip olduğu misyon nedeniyle bu anlamda örnek bir model olarak gösterebiliriz. Proje kapsamında DeFacto fabrikalarından elde edilen üretim fazlası kumaş ve aksesuarları, protokol imzaladığımız il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla meslek liselerine gönderiyoruz. Ürünlerin tasarım ve üretimi bu okullarda okuyan kız öğrenciler tarafından yapılıyor. DeFacto mağazalarında satışa sunulan ürünlerden elde edilecek gelirle, Kanserli Çocuklar Umut Vakfı (KAÇUV) projelerini destekliyoruz. Bugüne kadar İstanbul, Kocaeli, Balıkesir Edremit, Tekirdağ Kapaklı, Van gibi il ve ilçe milli eğitim müdürlükleriyle protokol imzaladık. Bugün Kırklareli Valiliği ile yeni bir protokol imzalıyoruz. Çok mutluyuz. Bu vesileyle projemize destek veren Kırklareli Valiliği ve il milli eğitim müdürlüğü yetkililerine bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Amacımız; Kumaştan Hayaller projesini Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırarak daha fazla umut taşımak. Kırklareli Valiliği ile yaptığımız bu iş birliği hedefimize ulaşma konusunda motivasyonumuzu daha da arttıracaktır. Önümüzdeki dönemde projemizi sırasıyla İzmir, Sivas, Samsun, Antalya ve Gaziantep gibi illerimize taşıyıp yaygınlaştırmayı planlıyoruz".