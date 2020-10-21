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Aktüel Kırklareli merkezli terör örgütü PKK operasyonunda 5 zanlı yakalandı
Aktüel

Kırklareli merkezli terör örgütü PKK operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 12:14:03 -
Kırklareli merkezli terör örgütü PKK operasyonunda 5 zanlı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli ve İstanbul'da düzenlenen terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK sempatizanı oldukları değerlendirilen 5 şüphelinin yakalanması için 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda R.K, B.E, C.Ş, İ.A. ve S.D. gözaltına alındı.

Kırklareli Eğitim Uygulama Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra emniyete götürüldü.

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, üzerinde gamalı haç bulunan, propaganda amaçlı kullanıldığı değerlendirilen, sarı, kırmızı ve yeşil renkli bez parçası, ruhsatsız pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ile 65 fişek ele geçirildi.


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