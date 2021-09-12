Kırklareli Lüleburgaz’da bahçeli ev ve ahır icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Alacaoğlu Köyü, Köyiçi Mevkii, 2546 Parsel no’da tapuya kayıtlı, 4.910 m² alanlı, Bahçeli Ev ve Ahır vasfındaki taşınmazın tamamı satılacaktır. Hali hazırda parsel; Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi, Alacaoğlu Köyü, köy yerleşik alanı içerisinde, köy merkezine yaklaşık 230 m (kuş uçuşu) mesafededir. Ulaşım; toplu taşıma araçları, özel araçlar ve zorda olsa köy merkezinden yaya intikal ile sağlanabilmektedir. Taşınmazın yakın çevresinde; 1-2 katlı olarak inşa edilmiş, mesken amaçlı kullanılan müstakil yapılar ve tarımsal amaçlı kullanılan araziler bulunmaktadır. Bölgede kısmi altyapı olanakları mevcuttur.Dava konusu parsel ile ilgili herhangi bir kısıtlayıcı(sit alanı, heyelan, deprem hasarı) durum bulunmamaktadır.

Dava konusu taşınmaz için; Kırklareli İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre; 2546 parsel numaralı taşınmaz 1/25000 ölçekli Kırklareli İli Çevre Düzeni planına göre Alacaoğlu Köyü, köy yerleşik alan sınırları içerisinde kaldığı, yapılaşma koşullarının Emsal:0.60 Hmax:6.50, yapının zemin katının tarımsal amaçlı kullanılması durumunda Emsal:0.60 Hmax:7.50 yapılaşma şartlarına sahip olduğu bilgisi edinilmiştir. Parselin yola/yeşil alana terki bulunmamaktadır.

Kıymeti : 715.000,00 TL,

KDV Oranı : %18,

Yüz ölçümü : 4.910 m²

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 19/10/2021 günü 14:00 - 14:05 arası,

2. Satış Günü : 16/11/2021 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri : 2.İcra Müdürlüğü - Lüleburgaz Adalet Sarayı Zemin Kat LÜLEBURGAZ / KIRKLARELİ

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız