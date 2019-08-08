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Kırklareli kurban bayramı namazı 2019 saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı saat kaçta olacak? Kurban Bayramı namazı için camilere gidecek olan vatandaşlar illerindeki bayram namazı saatlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini il il duyurdu. İşte Kırklareli kurban bayramı namazı 2019 saati...

08 Ağustos 2019 Perşembe 01:26
Kırklareli kurban bayramı namazı 2019 saat kaçta kılınacak?

Bayram namazı saat kaçta olacak? Kurban Bayramı namazı için camilere gidecek olan vatandaşlar illerindeki bayram namazı saatlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini il il duyurdu. İşte Kırklareli kurban bayramı namazı 2019 saati...

Kırklareli’nde Kurban bayramı 2019 namaz saat kaçta?

Kırklareli’nde Kurban bayramı namazı 11 Ağustos 2019 tarihinde saat 06:53'te kılınacak.

Bayram namazı nasıl kılınır?

1.Rekat

Niyet (Niyet edilerek imama uyulur).

1. Tekbiri alırız. Subhaneke

2. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.

3. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.

4. Tekbiri alırız. Elleri bağlarız İmamın Fatiha okumasını dinleriz. İmamın Kur'an'dan bir sure okumasını dinleriz.

Rüku

Secde

Ara oturuş

Secde

2.Rekat

Besmele İmamın Fatiha okumasını dinleriz. İmamın Bir sure okumasını dinleriz.

1. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.

2. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.

3. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız. Ellerimizi kaldırmadan

4. Tekbiri alarak rükuya gideriz

Secde

Ara oturuş

Secde

Tahiyyat

Allahumme salli,

Allahumme barik

Rabbena Duaları

Selam

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 01:26
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