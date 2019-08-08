Kırklareli kurban bayramı namazı 2019 saat kaçta kılınacak? Bayram namazı saat kaçta olacak? Kurban Bayramı namazı için camilere gidecek olan vatandaşlar illerindeki bayram namazı saatlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini il il duyurdu. İşte Kırklareli kurban bayramı namazı 2019 saati...

Bayram namazı saat kaçta olacak? Kurban Bayramı namazı için camilere gidecek olan vatandaşlar illerindeki bayram namazı saatlerini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namazı saatlerini il il duyurdu. İşte Kırklareli kurban bayramı namazı 2019 saati... Kırklareli’nde Kurban bayramı 2019 namaz saat kaçta? Kırklareli’nde Kurban bayramı namazı 11 Ağustos 2019 tarihinde saat 06:53'te kılınacak. Bayram namazı nasıl kılınır? 1.Rekat Niyet (Niyet edilerek imama uyulur). 1. Tekbiri alırız. Subhaneke 2. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız. 3. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız. 4. Tekbiri alırız. Elleri bağlarız İmamın Fatiha okumasını dinleriz. İmamın Kur'an'dan bir sure okumasını dinleriz. Rüku Secde Ara oturuş Secde 2.Rekat Besmele İmamın Fatiha okumasını dinleriz. İmamın Bir sure okumasını dinleriz. 1. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız. 2. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız. 3. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız. Ellerimizi kaldırmadan 4. Tekbiri alarak rükuya gideriz Secde Ara oturuş Secde Tahiyyat Allahumme salli, Allahumme barik Rabbena Duaları Selam

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