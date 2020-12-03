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Aktüel Kırklareli Adliyesinde "HES kodu" uygulamasına başlandı
Aktüel

Kırklareli Adliyesinde "HES kodu" uygulamasına başlandı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 10:32:45 -
Kırklareli Adliyesinde "HES kodu" uygulamasına başlandı

KIRKLARELİ (AA) - Adalet Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında adliyelere ve istinaf mahkemelerine HES koduyla giriş yapılması şartının getirilmesinin ardından Kırklareli Adliyesinde uygulamaya bugün başlandı.

Adalet Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda aldığı kararla, Kırklareli'nde de adliye binası girişinde oluşturulan alanda vatandaşların HES kodları sorgulanıyor.

HES kodu olmayanlara görevlilerin yardımıyla kod alınıyor.

Gerekli sorgulamaların ardından adliyeye girişlere izin veriliyor.

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