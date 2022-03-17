Kırkkilit otu nedir, faydaları nelerdir? Kırkkilit otu çayı tarifi

Kırkkilit otu nedir?

Ülkemizin birçok yerinde, yol kenarlarında dahi kolaylıkla yetişen, sulak toprakları seven bir bitkidir.

Kırkkilit otu, farklı yörelerde atkuyruğu otu, zemberek otu, kuş kuyruğu otu, çamotu gibi değişik isimlerle de anılabiliyor. Küçük, sivri uçlu yaprakları biberiye benzeri birçok bitkiyi andırsa da kendine has yeşil tonu ve daha iri olması nedeniyle kolayca ayırt ediliyor. Dünya üzerinde birçok türü bulunan kırkkilit otunun ülkemizde 7 türü olduğu biliniyor.

Kırkkilit otu ne işe yarar?

Kırkkilit otu geçmiş zamanlardan bu yana çeşitli hastalıklara şifa sağlaması amacıyla kullanılan bir ot türüdür. Kırkkilit otunun sağlık açısından birçok faydaları bulunmaktadır. Prof dr İbrahim saraçoğlunun önerdiği kırk kilit otunun ne olduğunu ve kırkkilit orunun faydalarını sizler için haberleştirdik.

Kırkkilit otunun faydaları nelerdir?

İbrahim saraçoğlunun adından sıkça söz ettiği kırkkilit otunun sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır.

İşte kırkkilit otunun faydaları:

1- Sağlıklı Kemikler için kırkkilit otu:

Kırkkilit otu yüksek bir silikon içeriğine (kemik sağlığı için gerekli bir mineral) sahiptir ve bu nedenle kemiklerin, saçların ve tırnakların güçlendirilmesine yardımcı olmak için kullanılmıştır. Osteoporoz için olası bir tedavi seçeneği olarak bile önerilmiştir. Çalışmalar, kırkkilit otu kemik hücrelerinin üretimini doğrudan artırdığını ve artan kemik dokusu oluşumuna yol açtığını göstermiştir.

2- Bağışıklığı hızlı bir şekilde güçlendirmek için kırkkilit otu:

Ek olarak, kırkkilit otu bitkisindeki yüksek silika içeriği, aşırı kanama riskini azaltmaya yardımcı olur ve sağlıklı kan hücrelerinin inşasına katkıda bulunur. Araştırmalar, kırk kilit otunun, tüm bağışıklık sistemini iyileştiren fagositlerin sayısını, mikroorganizmaları ve diğer yabancı maddeleri yok eden beyaz kan hücrelerinin sayısını artırdığını göstermiştir. Ayrıca, kırkkilit otu toksik kalıpların büyümesini engelleyebilir.

3- Eklem ağrılarını yok eden kırkkilit otu:

Kırkkilit otu tıpkı kemiklerde olduğu gibi zengin slika içeriği sayesinde eklem ağrılarının da kısa süre içerisinde azalmasına yardımcı olmaktadır. Osteoporaza bağlı eklem ağrılarının azaltılmasında kırkkilit otu önemli bir yere sahiptir.

Ayırca kırkkilit otunun iyi geldiği hastalıkları şu şekilde sıralayabiliriz:

-Böbrek ve mesane taşları tedavisinde

-Boğaz ağrısı tedavisinde

-Kilo vermek için

-Saç dökülmesi ve güçlendirilmesi tedavisinde

-Tırnak güçlendirilmesi tedavisinde

-Gut hastalığı tedavisinde

-Özel kadınsal dönemlerinde

-Vücudun sıvı tutma durumunda ve ödem atma tedavisinde

-İdrar yolu enfeksiyonları tedavisinde

-İdrar kaçırma tedavisinde

-Açık yaraların çabuk iyileşmesi tedavisinde

-Eklem çatlamaları tedavisi

-Kemik romatizmaları tedavisi

-Böbrek taşı tedavisinde

-Kepekli saç derisi şikayetleri tedavisinde kırkkilitotu kullanılabilir.

Kırkkilit otunun en yaygın kullanım şekli çayını yapıp içmek. Güvenilir aktarlardan temin edebileceğiniz kuru ya da taze kırkkilit otu ile evde ellerinizle çay hazırlayabilirsiniz.

Kırkkilit otu çayı nasıl demlenir?

Kırkkilit otu yaprakları kullanılarak çayı yapılmaktadır. Kırkkilit otunun çayının nasıl demlendiği sorusunun cevabını Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu açıklamıştır. İşte Prof. Dr.İbrahim Saraçoğlu'na göre kırkkilit otu çayı nasıl demlenir sorusunun cevabı:

Malzemeler

2 tutam kırkkilit otu

1 bardak su

Kırkkilit otu çayı nasıl demlenir?



Kırkkilit otu bir bardak klorsuz su ile kaynatılır. Daha sonra 5 dk demlenmesi beklenir. Ilınınca aç karnına 2 bardak öğünlerden önce soğutulmadan içilir.

Prof dr saraçoğlunun önerdiği bel fıtığına kırkkilit otu:

Malzemeler

2 tutam kırkkilit bitkisi

1 bardak su

Nasıl hazırlanır?

Kırkkilit otunu bir bardak suyun içerisinde 5 dk boyunca kaynatın. Ilıdıktan sonra bu karışımı 1 yoğurt kâsesine boşaltın. Normal sıcaklıkta olan bir odada yatağın üzerine uzanın. Masajı yapacak kişinin 5 parmağını kırkkilit suyuna batırarak ense kökünden kuyruk sokuma kadar 15 20 defa karışıma 5 parmağını batırarak uygulamalıdır. Karışımı sürdükten 1 sonra bu bölgeye aynı şekilde ardıç yağı ile masaj yapılmalıdır. 3. Gün ise kırkkilit karışımı ile aynı masaj uygulanmalıdır. 4. Gün ardıç yağı uygulanmalıdır. 1 ay boyunca uygulanan bu karışım ağrıları ve bel fıtığı şikâyetinin tedavi edilmesine yardımcı olmaktadır.

Kırkkilit otu zayıflatır mı?

Kırkkilit otunun ödem atıcı ve idrar söktürücü özelliği olması nedeniyle zayıflatıcı etkisi de bulunmaktadır. Kırkkilit otu çayı demlenerek her gün 2 defa yemeklerden önce içilirse kilo vermenize ve ödem atmanıza yardımcı olmaktadır.