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Kırkağaç kavunu, AB’den coğrafi işaret almaya hazırlanıyor

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen dünyaca ünlü Kırkağaç kavunu Türkiye’den sonra Avrupa Birliğinden de coğrafi işaret almaya hazırlanıyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:27
Kırkağaç kavunu, AB’den coğrafi işaret almaya hazırlanıyor

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde yetiştirilen dünyaca ünlü Kırkağaç kavunu Türkiye’den sonra Avrupa Birliğinden de coğrafi işaret almaya hazırlanıyor.


Her yıl rekoltesinin yüzde 20’lik bölümünü yurt dışına gönderilen Kırkağaç kavununun, AB’den coğrafi işaretlemenin alınmasıyla tüm Avrupa’da daha güvenli bir şekilde satılması ve ihracatın üst seviyelere çekilmesi hedefleniyor. Kırkağaç’ta, 2008 yılında coğrafi işaretle yurt içinde tescillenen kavunu, dünyada da tanıtmak isteyen ilçe ziraat odası yetkilileri, AB coğrafi işaret belgesi alabilmek için çalışma başlattı. Avrupa Birliğine coğrafi işaretleme için başvurmaya hazırlandıklarını söyleyen Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, bunu gerçekleştirdikleri takdirde üreticilerin önünü açacaklarını belirtti. İHA muhabirine özel bir açıklama yapan Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, "Meşhur Kırkağaç kavunumuzun her yıl olduğu gibi bu yılda ekimini tamamladık. Allah nasip ederse 1 ay sonra tüketicilerimizin sofrasında olacak. Geçtiğimiz yıl gibi bu yılda 10-12 bin dekar seviyelerinde bir kavun ekilişi oldu. Buradan yaklaşık 45 bin ton rekolte tahmin ediyoruz. İnşallah kavunlarımız hasat edildiğinde bu rekolteyi yakalarız. Bunun yüzde 20’lik bölümünü yurt dışına ihraç ediyoruz, diğer kalan bölümü de yurt içinde tüketilmek üzere depolarımızda askıya alıyoruz. Tabi bizim kavunumuz diğer bölgelere göre geç üretildiği için Kasım, Aralık ve Ocak aylarında vatandaşlarımızın tüketimine sunabiliyoruz. Kırkağaç kavunumuz artık coğrafi işaretleme aldı. O nedenle Kırkağaç Ziraat Odası ve Kırkağaç Belediye Başkanlığı olarak etiket batırdık. Pazardan, manavdan ya da marketlerden Kırkağaç kavunu alırken bu etiketleri isterseniz gerçek Kırkağaç kavunu tükettiğinizden emin olabilirsiniz. Bu etiketlerde üreticimizin adı, kavunun dikim ve sulanma tarihi, kullanılan ilaçlar, ekilmiş olduğu mevki ve hangi tarihte hasat edildiği gibi her türlü bilgi bulunmaktadır.


Ayrıca bu etiketli kavunlarımız, Ege Üniversitesinden bir öğretim görevlimiz, Manisa ve Kırkağaç Ziraat Odalarından birer yetkili ve belediye başkanlığından bir yetkili gözetiminde sürekli 10’ar günlük dilimler halinde devamlı kontrol altında yetiştirilmektedir. Kavunumuzun yüzde 20’lik bir bölümünü ihraç ediyoruz. Artık Avrupa’da sertifikalı ve organik ürünlere yöneliyorlar. Denetim altında üretilmiş gıdalarla beslenmek istiyorlar. Biz orada da kendimize pazar yeri bulmak için Avrupa Birliği(AB) coğrafi işaretlemesi için AB’ye müracaat etmek üzere hazırlıklarımıza başladık.


Allah nasip ederse önümüzde ki yıllarda bu coğrafi işaretlememizi de alırsak, kavunumuzun ihracatının önünü biraz daha açmış daha sağlıklı ve daha rahat bir şekilde ihracat yapmış olacağız. Yani Kırkağaç kavunumuz yurt dışında da tüketicilerimize daha güvenli, denetimli ve sertifikalı olarak sunulacaktır. Hem üreticilerimizin hem de ihracatçıların önünü açmış oluruz. İnşallah bugünleri de görürüz" dedi.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 11:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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