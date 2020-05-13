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Aktüel

Kırk günlük hasret bitti

Bursa’da Yıldırım Belediyesi, korona virüs sürecinde 40 gündür sokağa çıkmaları kısıtlanan, 14 yaş altı çocuklar için ilçedeki tüm parkları dezenfekte ederek, oyun alanlarını büyük buluşmaya hazırladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:49:54 -
Kırk günlük hasret bitti

Bursa’da Yıldırım Belediyesi, korona virüs sürecinde 40 gündür sokağa çıkmaları kısıtlanan, 14 yaş altı çocuklar için ilçedeki tüm parkları dezenfekte ederek, oyun alanlarını büyük buluşmaya hazırladı.


Yıldırım Belediyesi korona virüs önlemlerinin ilk gününden itibaren yardımcı olduğu vatandaşlara destek çalışmalarını sürdürüyor.


Yıldırım Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısının ardından açıkladığı normalleşme sürecinin birinci aşaması çerçevesinde 13 Mayıs’ta saat 11.00 ile 15.00 arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkabilecek 14 yaş altı çocukların güvenli ortamlarda oyun oynayabilmeleri için ilçe genelinde bulunan tüm parkları dezenfekte ederek, oyun alanlarını büyük buluşmaya hazırladı. Yıldırım Belediyesi’ne bağlı ekipler, bu çerçevede ilçedeki parklarda bulunan oturma ve çocuk oyun grupları ile fitness alanlarını virüs tehlikesine karşın temizleyip ilaçlarken çocukların ve onlara refakat eden anne babaların kullanımına hazır hale getirdi. Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte geçici süreyle sokağa çıkan 14 yaş altı çocuklar ise Yıldırım’ın parklarını doldurarak 40 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının keyfini çıkardı. Virüs tehdidinden arındırılmış park, bahçe ve yeşil alanlarda oyunlar oynayan çocuklar, gönüllerince eğlenerek 4 saatlik serbestliğin tadına vardı.


"Kurallara riayet edelim"


Korona virüs tedbirleri kapsamında çocukların uzun süredir evlerinden çıkmadığını dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Yarınlarımızın emaneti olan çocuklarımızın sağlığını korumak bizim birinci önceliğimiz. Bizde bu kapsamda çocuklarımızın güvenle oyunlar oynayabilmesi adına parklarımızda gerekli hijyen çalışmalarımızı gerçekleştirdik. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın, çocuklarımız ve 20 yaş altı gençlerimizin uzun süreden sonra belirli aralıklarla dışarı çıkacak olması bizim için de sevindirici. Çünkü yaptığımız her çalışmanın odağında insan var. Tüm yatırım ve hizmetlerimiz Yıldırımlı hemşehrilerimiz için. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bugüne kadar gösterdikleri hassasiyeti tehlike geçene kadar devam ettirmeleri. Dikkatli olalım ki kendimizi, sevdiklerimizi ve şehrimizi bu virüs tehlikesinden koruyarak güzel günlere en kısa sürede el birliği ile ulaşalım” diye konuştu.

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