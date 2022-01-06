Cilt kırışıklığına iyi gelen besinler sürekli merak edilen konular arasında oluyor. Özellikle tropikal meyvelerin cilde iyi geldiği biliniyor. Peki hangi meyvelerde kolajen var?

Kırışıklıkları açan 3 meyve

Avakado

Avakado, özellikle diyet listesinde tostların, yumurtaların ve salataların vazgeçilmezi, son yılların gözde besinlerinden biri. Onu bu denli popüler kılan şey ise içerdiği yüksek anti inflamatuar yağ asitleri ve vitaminler. Siz de alışverişiniz listenize avokadoyu ekleyerek cildiniz için yenilenme hareketi başlatabilirsiniz.

Turunçgiller

Mis gibi kokularıyla kendimizden geçtiğimiz ve ferahlığını doruklarımıza kadar hissettiren limon, portakal ve greyfurt. Yaz ya da kış fark etmeksizin tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyorlar. İçerdikleri C vitamini ile bağışıklığımızı güçlendiren turunçgiller, cildimize de bir o kadar faydalı. Turunçgiller, içeriğindeki yüksek oranda C vitamini ile cildinizin gergin ve canlı bir görünüm kazanmasını destekler.

Cilt dostu: ananas

Ananas, içerdiği zengin minerallerle cilde parlak bir görünüm kazandırır. Ayrıca Prolidaz enziminin salgılanmasını tetikleyerek, cildin yaşlanmasını engelleyen kolajen oluşumunu destekler.

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