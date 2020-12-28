Kırışıklıklar kaç yaşında başlar? | Kırışık karşıtı ev yapımı krem tarifi

Seneler akıp geçerken derin izlerini, kat ettiğimiz yolları cildimizde belirgin izlerle arkalarında bırakırlar. Pek çok kişi cilt kırışıklıklarını yaşamaktan kaygı duyar. Elbette önlemler alınıp süreç yavaşlatılabilir. Ancak bu kırışıklıklarla mutlu olmak, bu sebeple yaşamı çekilmez hale getirmemek gerekir…. Pek çok kişi kırışıklıkların kaç yaşında ortaya çıkacağını, hangi yöntemlerle bu kırışıklıkların oluşmasını önleyeceklerini araştırıyor. Peki, kırışıklıklar neden olur?

Cilt kırışıklıkları neden olur?

Cilt kırışıklıklarının en önemli sebebi elbette çağımızın hastalığı stres... Stresli kişilerde hem cilt kırışıklıkları hem de beyaz saç sorunu yaşanıyor.

Sağlıklı beslenme alışkanlığı da ciltteki kırışıklıklarla son derece ilgili. Sağlıklı beslenenlerde kırışıklar daha ileri yaşlarda görülüyor.

Su tüketimi cildinizde belirecek kırışıklıkları doğrudan etkiler. Bu sebeple günde en az 2.5 litre su içmelisiniz.

Genetik faktörler de cilt kırışıklığının erken oluşmasına sebep olabilir.

Sigara tüketenlerde de kırışıklık sorunu erkenden yaşanmaya başlıyor.

Kırışıklıklar kaç yaşında başlar?

Pek çok kişi cilt kırışıklıklarının kaç yaşında oluşabileceğini araştırıyor. Cilt kırışıklığı sorunu için net olarak bir yaş belirtmek güç. Çünkü yukarıda söz ettiğimiz faktörler kişiden kişiye değişiyor. Bu sebeple cildinizdeki ilk kırışıklığın ne zaman ortaya çıkabileceğini belirtmek güç. Ancak işin uzmanları 25 yaşından sonra kırışıklık karşıtı kremlerin uygulanmaya başlanmasının önemli olduğunu ifade ediyor. Piyasada pek çok kırışıklık karşıtı krem bulunuyor. Söz konusu kremleri tercih edebileceğiniz gibi evde kendi kremlerinizi, maskelerinizi de hazırlayabilirsiniz. Unutmayın kendi hazırlayacağınız ürünler cebinizi kozmetik ürünlere kıyasla daha az yakacaktır.

Kırışık karşıtı ev yapımı krem tarifi

Kırışıklıklarla savaşmak için her evde bulunan malzemelerle maskeler hazırlayabilirsiniz. İşte, kırışık karşıtı 3 ev yapımı maske:

Unlu kırışık maskesi

Malzemeler:

Yarım su bardağı un

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta akı

1 yemek kaşığı gliserin

Bir kaseye bal, yumurta akı ve gliserini alıp karıştırın. Ardından unu azar azar ekleyip karıştırın. Unun topaklanmamasına özen gösterin. Karışım kıvam alınca kremi yüzünüze, boynunuza dilerseniz ellerinize sürün. Kremi sürerken dairesel hareketlerle masa yapmayı ihmal etmeyin. 10-15 dakika sonra cildinizi ılık suyla yıkayın.

Balmumu kremi

4 yemek kaşığı doğal balmumu

Yarım su bardağı hindistan cevizi yağı

Yarım su bardağı zeytinyağı

10 damla badem yağı

6-7 damla gül yağı

15 damla kuşburnu yağı

1 ampul E vitamini

Bir tencereye su koyup kaynatın. Kaynayan suyun üzerine bir cam kase yerleştirin. Kaseye balmumu, hindistan cevizi yağı ve zeytinyağını alıp eritin.

Kaseye kenara alın ve esansiyel yağları ekleyip tahta kaşıkla kremi karıştırın. Son olarak E vitaminini ekleyin. Kremi önceden sterilize ettiğiniz bir kavanoza alın. Kreminizi karanlık ve serin bir yerde yaklaşık 6-7 ay muhafaza edebilirsiniz. Bu kremi her akşam cildinize gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz.

Zeytinyağlı kırışık kremi

Malzemeler:

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı vazelin

1 adet yumurta akı

1 çay kaşığı bal

Öncelikle vazelini mikrodalga fırında ya da benmari usulü eritin. Erittiğiniz vazelinin içerisine diğer malzemeleri ekleyip güzelce karıştırın. Hazırladığınız kremi bir kavanoz içerisinde buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Kremi cildinize uygulayın bir saat sonunda yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Bu kremi gün aşırı uygulayabilirsiniz.