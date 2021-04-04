Kırımlı yetimler Rus kıskacında

Tahsin Han

Emperyalist hayallerini Viladimir Putin’le tekrar hayata geçiren Rusya, Donbas’ta ayrılıkçı Rus milisleri destekleyip, Ukrayna’nın bir bölümünü daha işgal etmeye çalışırken Kırım bölgesindeki zorbalığını da sürdürüyor.

Kırım Haber Ajansı’nın haberine göre 2014’teki işgal ve ilhak sonrası Kırım bölgesinde yönetimi ele alan Rus yetkililerin bölgedeki zorbalığının devam ettiği ve yetimlerin de bundan zarar gördüğü ifade edildi. Ukrayna’ya bağlı Kırım Savcılığından yapılan açıklamada, işgalci devlet Rusya’nın Kırım’daki yetim çocuklara Rus vatandaşlığını dayatması nedeniyle yargı sürecinin başlattığı duyuruldu. Yargı sürecinin insan hakları savunucularının başvurusu doğrultusunda Ukrayna Ceza Kanununun 438. maddesinin 1. fıkrası (savaş yasaları ve adetleri ihlal etmek) uyarınca başlatıldığı belirtildi.

Rus pasaportlarının yasal geçerliliği yok

Kırım Savcılığı Basın Sözcüsü Katerina Didenko, işgalci Rusya ve Kırım’ın işgalci yönetiminin, 1949 Savaş Zamanında Sivillerin Korunmasına İlişkin Cenevre Sözleşmesi dahil olmak üzere uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini açıkladı. Didenko, dayatma ile verilen Rus pasaportlarının yasal bir geçerliliği olmadığını vurgulayarak, “Kırım sakinlerine Rus vatandaşlığının dayatılması, Ukrayna vatandaşlarına yönelik yürütülen sistematik baskının bir parçasıdır. İşgalci devlet ve kontrol ettiği işgalci yönetim yapay olarak, Rus vatandaşlığı olmadan yarımadada birtakım hakların kullanılmasının imkansız olduğu koşullar oluşturdu. Biz birçok defa, yarımadada verilen Rus pasaportlarının yasal bir geçerliliğinin olmadığını ve yalnızca işgal sırasında Kırım’da hayatta kalmanın bir aracı olarak algılandığına dikkat çektik” ifadeleri kullandı.

Yetimlere Rus kimliği dayatılıyor

Didenko, işgalci devletin söz konusu uluslararası ihlalinin, özellikle en savunmasız nüfus kategorilerinden biri olan yetimleri olumsuz etkilediğini belirterek, “2014 yılından beri hiçbir seçim hakkı olmadan yetim çocuklarına Rus vatandaşlığı ve Rus kimliği dayatılıyor. Ayrıca bu çocuklar Rus vatandaşları tarafından evlat ediliyor ve işgal altındaki Kırım’ın dışına çıkarılıyorlar; bu da BM Çocuk Hakları Sözleşmesini ihlal ediyor” diyerek dünyanın bu asimilasyona bir an önce dur demesi gerektiğini de belirtti.

600’dan fazla Ukrayna vatandaşı Kırım’dan sınırdışı edildi

Kırım’ı işgal ettikten sonra Rus yönetimi Kırım sakinlerine Rus vatandaşlığı dayatmaya başlamıştı. Rus vatandaşlığı almayan Kırımlılar işgalci yönetim tarafından yabancı vatandaş olarak görülürken bölgeden sürüldükleri ifade edildi.

Daha önce Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Büyükelçisi Larısa Gerasko, “İşgalden sonra Rus mahkemeleri, Kırım’da ikamet eden yaklaşık bin kişi hakkında sınırdışı kararı aldı. Sınırdışı edilen kişilerin 600’ü Ukrayna vatandaşıdır” diye bildirilmişti. Büyükelçi, Rusya’nın Kırım’da yaşayan insanları, Rus vatandaşlığı almaya zorlayarak uluslararası hukuku ve Kırımlılara baskı uygulayarak onların; yaşama, özgürlük ve güvenlik haklarını ihlal ettiğini anlattı.

Öte yandan; Rusların, Kırım’da Tatar Türkü gençleri zorla silah altına alma faaliyetleri de devam ediyor. Rus ordusunda görev almamakta direnen gençlerin de uydurma mahkeme kararlarıyla zindanlara atıldığı ifade ediliyor.