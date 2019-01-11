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Kırımlı: Tarihimizi tuvale taşımayı hedefledik

Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi Resim Öğretmeni Handan Kırımlı, İz Sürücü Ekibi'nin 2010 yılında kurulduğunu belirterek, "Hititler, Göbeklitepe, Komagene, Urartu ve Troya sergileriyle tarihimizi tuvale taşımayı hedefledik." dedi.

11 Ocak 2019 Cuma 10:02
Kırımlı: Tarihimizi tuvale taşımayı hedefledik

Yeni Cami Hünkar Kasrı Sergi Salonu'nda gerçekleşen sergi açılışında konuşan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, Anadolu'nun uygarlıkların merkezi olduğunu vurgulayarak, "Milattan önce 10 binli yıllarda tarihi değiştiren bir mekan Şanlıurfa/Göbeklitepe, görmeyenlere görmesini tavsiye ederim. Bu sergiyi bu yüzden çok çok anlamlı buluyorum" dedi.

Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Hakan Altıntarla da Anadolu'da yaşamış medeniyetleri ve onların miraslarını yeni kuşaklara aktarabilmek için yola çıktıklarına işaret ederek, "2010 yılından bu yana Anadolu uygarlıklarını araştırarak yağlı boya tablolara aktaran İz Sürücü Ekibi, ilki 2011'de Çorum'da açtığı 'Hititler' sergisinden sonra 22 sergiye imza attı. Bilindiği gibi, 2019 yılının cumhurbaşkanımız tarafından Göbeklitepe yılı ilan edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kadıköy Feneryolu Halk Eğitim Merkezi Resim Öğretmeni Handan Kırımlı ise 57 eserin sergilendiğini belirterek, "Hititler, Göbeklitepe, Komagene, Urartu ve Troya sergileriyle tarihimizi tuvale taşımayı hedefledik. Sergilerimizi önce ilgili tarihi mekanın şehrinde sonra da İstanbul'da sergiliyoruz." dedi.

Kırımlı, yaşları 55 ila 75 arasında değişen 35 öğrencileri olduğunu sözlerine ekledi.

Sergi, 26 Ocak tarihine kadar ziyaret edebilecek.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 10:02
  1. Şanlıurfa
  2. İstanbul
  3. Çorum
  4. Tarihimizi tuvale taşımayı hedefledik
  5. Göbeklitepe Resim Sergisi
  6. Anadolu Ajansı

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