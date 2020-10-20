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Aktüel Kırım Tatar Türkleri"nin lideri Kırımoğlu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik
Aktüel

Kırım Tatar Türkleri"nin lideri Kırımoğlu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik

Yeniakit Publisher
2020-10-20 23:02:55 -
Kırım Tatar Türkleri"nin lideri Kırımoğlu'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a tebrik

KİEV (AA) - Kırım Tatar Türkleri'nin lideri ve Ukrayna Parlamentosu milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik mesajı gönderdi.

Gönderdiği mesajda Kırımoğlu, "Her daim yüreğimizde olan KKTC'ye dedeleri Kırım’dan göçen bir ailenin torununun seçilmesinden de ayrıca, Kırım Tatarları olarak ziyadesiyle memnun olduk." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Kırımoğlu, "Kıbrıs Türk halkının demokratik seçimi ve onayıyla KKTC Cumhurbaşkanı olarak seçilmeniz dolayısı ile en içten ve kalbi duygularımla sizi tebrik ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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