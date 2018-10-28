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Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu! 1 torbacı gözaltında

Kırıkkale'de üniversite öğrencilerine uyuşturucu satacağı ihbarını alan polis 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan kişinin üzerinde çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

28 Ekim 2018 Pazar 15:59
Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu! 1 torbacı gözaltında

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'dan Kırıkkale'ye gelen S.K. isimli kişinin üniversite öğrencilerine uyuşturucu satacağı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli S.K.'yi şehrin girişinde düzenlenen operasyonla yakaladı. S.K.'nin üzerinde ve çantasında yapılan aramada, 107 gram skunk maddesi ve 77 adet ecstasy hap ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2018 Pazar 15:59
  1. Ankara
  2. Kırıkkale
  3. uyuşturucu operasyonu

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