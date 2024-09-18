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Yerel Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs tutuklandı
Yerel

Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-09-18 01:29:00 -
Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs tutuklandı

Kırıkkale’de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde gözaltına alınan M.S.B. isimli şüpheli şahsın üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak" suçundan tutuklanarak Keskin Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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