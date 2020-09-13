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Aktüel Kırıkkale'de tuğla yüklü tır yandı
Aktüel

Kırıkkale'de tuğla yüklü tır yandı

Yeniakit Publisher
2020-09-13 23:08:26 -
Kırıkkale'de tuğla yüklü tır yandı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de hareket halindeki tuğla yüklü tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kırıkkale-Samsun kara yolunun 25. kilometresinde ilerleyen 19 DM 833 plakalı tuğla yüklü tırın lastikleri alev aldı.

Kimliği henüz tespit edilemeyen şoförünün durdurduğu tırdaki yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tırda hasara yol açan yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden açıldı.

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